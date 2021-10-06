​В УЕФА высказались по поводу ролика с картой, на которой Крым изобразили как часть Украины

Во вторник УЕФА представил логотип и слоган будущего чемпионата Европы. Горячее обсуждение вызвал ролик, на котором входящий в состав России с 2014 года Крым был изображён как часть Украины.

В УЕФА высказались по поводу нашумевшего ролика. В пресс-службе организации сослались на резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая признаёт границы Украины с Крымом. Отмечается, что эту резолюцию одобрили страны, которые входят в состав УЕФА. Комментарий пресс-службы приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что в 2024 году Евро пройдёт в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.