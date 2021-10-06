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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стерлинг недоволен вторым местом на Евро

06 Октября 2021 • 12:41 Комментировать

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг неохотно принимает поздравления с завоеванием серебряных медалей на чемпионате Европы 2020.

«Люди до сих пор иногда поздравляют нас, но я не думаю, что есть на то основания. Мы не выиграли турнир. Хорошо, что все в команде недовольным нашим выступлением. Мы стремились завоевать трофей.

Выход в финал – это хорошо, но наша сборная была нацелена написать новую главу в истории. Гарет Саутгейт с первых дней пребывания в сборной продвигает эту идею», - цитирует Рахима Стерлинга Sky Sports.

Напомним, что англичане в финале Евро на «Уэмбли» уступили сборной Италии в серии пенальти.

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