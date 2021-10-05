​Представлен логотип Евро-2024

УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году.

В эмблеме можно увидеть сочетание шести цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран. Также видны контуры берлинского «Олимпиаштадиона», где состоится финальный поединок.

Евро-2024 примет Германия. Этот турнир также хотела провести Турция.

Поединки чемпионата Европы 2024 года состоятся в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте.

Германия уже принимала ЧЕ в 1988 году. Также в этой стране дважды проводили мундиали — в 1974 и 2006 годах.

На Евро-2024 сыграют 24 сборные. Матчи пройдут на 10 стадионах.