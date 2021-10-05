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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кафанов: «У Сафонова мало международного опыта»

05 Октября 2021 • 14:55 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

Кафанов в интервью «Спорт-экспрессу» вспомнил об игре россиян со сборной Дании на групповом раунде чемпионата Европы, которая завершилась разгромом 1:4.

«У Сафонова есть харизма, но ещё мало международного опыта, чтобы играть на таком уровне. А Дания – это другие скорости», - отметил собеседник «СЭ».

Тренер добавил, что Матвей Сафонов признался ему в личном разговоре, что хочет чаще играть против команд такого уровня. Кафанов предположил, что крупный проигрыш датчанам стал наибольшим стрессом в карьере 22-летнего вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Матвей Сафонов
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