Кафанов: «У Сафонова мало международного опыта»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

Кафанов в интервью «Спорт-экспрессу» вспомнил об игре россиян со сборной Дании на групповом раунде чемпионата Европы, которая завершилась разгромом 1:4.

«У Сафонова есть харизма, но ещё мало международного опыта, чтобы играть на таком уровне. А Дания – это другие скорости», - отметил собеседник «СЭ».

Тренер добавил, что Матвей Сафонов признался ему в личном разговоре, что хочет чаще играть против команд такого уровня. Кафанов предположил, что крупный проигрыш датчанам стал наибольшим стрессом в карьере 22-летнего вратаря.