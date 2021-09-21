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Чемпионат Европы 2020

Черчесов назвал причину провала сборной России на Евро-2020

21 Сентября 2021 • 09:12 Комментировать (2)

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2020, состоявшемся минувшим летом. Россияне заняли последнее место в квартете с бельгийцами, финнами и датчанами.

«Сдвиг на год сыграл с нами плохую шутку. Половина игроков ЧМ уже не принимала участия в Евро, у большинства пик был пройден. Мы не нашли решения, как выйти из ситуации», - рассказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

После завершения континентального турнира было принято решение об отставке Черчесова с поста наставника национальной команды. Он работал со сборной на протяжении пяти лет.

Освободившееся место у руля команды занял Валерий Карпин, известный по работе в «Спартаке» и «Ростове». Он заключил краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца текущего года.

Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
21 Сентября 2021 в 10:20
А у остальных сборных не было такого провала?? Может всё же тренер виноват?
Spirit
21 Сентября 2021 в 09:53
Вместо того чтобы заниматься сборной, Стасик тупо работал по шаблону, в расчете на то, что третье место точно он займет!
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