Черчесов назвал причину провала сборной России на Евро-2020

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2020, состоявшемся минувшим летом. Россияне заняли последнее место в квартете с бельгийцами, финнами и датчанами.

«Сдвиг на год сыграл с нами плохую шутку. Половина игроков ЧМ уже не принимала участия в Евро, у большинства пик был пройден. Мы не нашли решения, как выйти из ситуации», - рассказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

После завершения континентального турнира было принято решение об отставке Черчесова с поста наставника национальной команды. Он работал со сборной на протяжении пяти лет.

Освободившееся место у руля команды занял Валерий Карпин, известный по работе в «Спартаке» и «Ростове». Он заключил краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца текущего года.

Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком»