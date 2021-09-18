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Чемпионат Европы 2020

Де Бур прокомментировал уход из сборной Нидерландов

18 Сентября 2021 • 20:15 Комментировать

Франк Де Бур поведал о причинах расставания с должностью наставника «оранжевых».

«Всё кончено. Я сложил свои полномочия. Прошло уже достаточно времени, и можно спокойно поговорить обо всём. Поражение от Чехии было трудным моментом. У меня было определённое представление, как турнир должен пройти для нас.

Я спокойно смотрю на Ван Галя в кресле коуча сборной Нидерландов. Мы с ним поддерживаем контакт. Я рад, что у него всё получается. Нам всем известно, что он является достойным тренером», - приводит слова Франка Де Бура Algemeen Dagblad.

Напомним, что голландцы легко выиграли свою группу на Евро-2020, но вылетели уже после первого раунда плей-офф, уступив Чехии 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии Франк Де Бур
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