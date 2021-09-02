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Чемпионат Европы 2020

УЕФА оповестила о аудиторных данных Евро-2020 – финал в прямом эфире посмотрело 328 миллионов людей

02 Сентября 2021 • 16:24 Комментировать

Спустя более двух месяцев после завершения чемпионата Европы по футболу УЕФА опубликовали показатели просмотров различных событий турнира. Аудиторные данные прошедшего Евро-2020 стали рекордными в истории.

Общая аудитория поединков чемпионата составила более пяти миллиардов пользователей (Прим. – не уникальных). Финал же соревнования между сборными Англии и Италии в прямом эфире просмотрело около 328 миллионов человек. Различные посты в социальных сетях достигли свыше семи миллиардов просмотров, а общий трафик в сравнении с Евро-2016 поднялся на 250%.

Средняя аудитория матчей турнира составляет около 100 миллионов просмотров, а континентальное первенство по всему миру в 229 странах транслировали 137 телеканалов.

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