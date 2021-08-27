Капелло назвал Жоржиньо символом сборной Италии

Известный итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал признание Жоржиньо лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

«Жоржиньо является символом нынешней сборной Италии. Благодаря его активной работе в центре поля им удалось избежать пропущенных голов. Когда наблюдал за его действиями воочию, осознал, насколько он важен для этой команды», - заявил Фабио Капелло.

Отметим, что Жоржиньо в прошлом сезоне не только сумел помочь сборной Италии выиграть чемпионат Европы, но также стал в составе «Челси» триумфатором главного клубного турнира Старого Света – Лиги чемпионов.