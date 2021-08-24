Капитан сборной Дании Симон Кьяер получит награду президента УЕФА за помощь в спасении полузащитника Кристиана Эриксена, передаёт пресс-служба организации. Награду также получат медики, которые спасли жизнь датчанину.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что нынешняя награда выходит за рамки футбола. Он напомнил всем о ценности жизни и обратился к Кристиану Эриксену, пожелав ему скорейшего восстановления.

Напомним, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца прямо на футбольном поле. Ранее сообщалось, что игрок уже прибыл в расположение миланского «Интера».