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Чемпионат Европы 2020

Евро-2020 негативно повлиял на эпидемиологическую ситуацию в Великобритании

21 Августа 2021 • 10:25 Комментировать (1)
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Прошедший чемпионат Европы негативно сказался на эпидемиологической ситуации в странах Великобритании. Напомним, что стадион «Уэмбли» принимал ряд матчей континентального первенства, в том числе и заключительные три игры, включая финал.

Согласно данным государственного исследования Великобритании, после Евро-2020 образовался значительный риск для здоровья жителей. Сообщается, что более двух тысяч человек, присутствовавших на финале в Лондоне, скорее всего, были заразны. В общей сложности заключительный поединок чемпионата отведали 67 173 зрителей, без учета болельщиков, находившихся на улицах или же в местных пабах.

Вероятно, что как минимум после этого матча коронавирусом заразились около трех тысяч человек, что понесло за собой новую волну эпидемии.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Европы коронавирус
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Комментарии (1)
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Zenituwka
21 Августа 2021 в 11:22
Всем насрать. Лучше покажите как люди относятся в Англии к этому барановирусу.
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