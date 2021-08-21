Евро-2020 негативно повлиял на эпидемиологическую ситуацию в Великобритании

Прошедший чемпионат Европы негативно сказался на эпидемиологической ситуации в странах Великобритании. Напомним, что стадион «Уэмбли» принимал ряд матчей континентального первенства, в том числе и заключительные три игры, включая финал.

Согласно данным государственного исследования Великобритании, после Евро-2020 образовался значительный риск для здоровья жителей. Сообщается, что более двух тысяч человек, присутствовавших на финале в Лондоне, скорее всего, были заразны. В общей сложности заключительный поединок чемпионата отведали 67 173 зрителей, без учета болельщиков, находившихся на улицах или же в местных пабах.

Вероятно, что как минимум после этого матча коронавирусом заразились около трех тысяч человек, что понесло за собой новую волну эпидемии.