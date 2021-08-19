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Чемпионат Европы 2020

УЕФА объявил трех претендентов на звание лучшего игрока сезона

19 Августа 2021 • 18:25 Комментировать (3)
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Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона. Об этом сообщает «Твиттер» Лиги чемпионов. Награду лучшему игроку вручат 26 августа.

В список претендентов вошли полузащитнк «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и полузащитники «Челси» Нголо Канте и Жоржиньо.

Отметим, что Жоржиньо в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси» и победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии.

Напомним, что в прошлом сезоне данную награду получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который вместе с мюнхенским клубом стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Германии. Рекордсменом награды является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который трижды признавался лучшим игроком сезона. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дважды становился обладателем награды.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоржиньо Кевин де Брёйне Нголо Канте
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
19 Августа 2021 в 19:19
ну жоржиньо то близко не топ
так добротный игрок, в нужных командах оказался
но переведи его в реал/баварию - он там не усилит позицию
а за де брейне и канте будут бороться все
ARTUR
19 Августа 2021 в 19:19
кевин наверное найболее подходящий , но точно не Жоржиньо
Spirit
19 Августа 2021 в 19:08
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