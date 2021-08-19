УЕФА объявил трех претендентов на звание лучшего игрока сезона

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона. Об этом сообщает «Твиттер» Лиги чемпионов. Награду лучшему игроку вручат 26 августа.

В список претендентов вошли полузащитнк «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и полузащитники «Челси» Нголо Канте и Жоржиньо.

Отметим, что Жоржиньо в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси» и победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии.

Напомним, что в прошлом сезоне данную награду получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который вместе с мюнхенским клубом стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Германии. Рекордсменом награды является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который трижды признавался лучшим игроком сезона. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дважды становился обладателем награды.