УЕФА назвал троих претендентов на звание лучшего тренера года

Стали известны три претендента на звание лучшего тренера года от УЕФА. Об этом сообщает «Твиттер» Лиги чемпионов. Имя победителя будет названо 26 августа.

Сообщается, что на награду будут претендовать главный тренер «Челси» Томас Тухель, тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник сборной Италии Роберто Манчини.

Напомним, что в прошлом году победителем данной награды стал Ханси Флик, который тогда возглавлял «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.