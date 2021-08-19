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Чемпионат Европы 2020

УЕФА назвал троих претендентов на звание лучшего тренера года

19 Августа 2021 • 18:17 Комментировать (1)
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Стали известны три претендента на звание лучшего тренера года от УЕФА. Об этом сообщает «Твиттер» Лиги чемпионов. Имя победителя будет названо 26 августа.

Сообщается, что на награду будут претендовать главный тренер «Челси» Томас Тухель, тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник сборной Италии Роберто Манчини.

Напомним, что в прошлом году победителем данной награды стал Ханси Флик, который тогда возглавлял «Баварию». Под его руководством мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Роберто Манчини Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Spirit
19 Августа 2021 в 19:09
Манчини лучший! Скромная Италия нескромно отпинала всех фаворитов Евро)))
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