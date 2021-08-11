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Чемпионат Европы 2020

Спинаццола напишет книгу о победе сборной Италии на Евро

11 Августа 2021 • 18:39 Комментировать
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Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола заявил, что пишет книгу о победе сборной Италии на чемпионате Европы 2020, а также рассказал о своём восстановлении от разрыва ахиллова сухожилия.

«Я много работаю и уже вижу положительный результат. Что касается победы на Евро, то это был лучший день в моей жизни, не считая рождения моих детей. Я и не мог мечтать о больше в своей карьере. Манчини говорил с самого начала, что мы можем победить на этом турнире и верил в нас до конца. Я решил написать книгу о нашей победе на Евро.  Постараюсь передать, что мы чувствовали в те невероятные дни. Она выйдет в октябре или ноябре», - цитирует защитника Sky Sport Italia. 

Напомним, что Спинаццола получил травму в матче 1/4 финала Евро против сборной Бельгии. По предварительным прогнозам, он вернется на поле в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Спинаццола
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