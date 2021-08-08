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Чемпионат Европы 2020

Манчини – о достижениях Италии на Евро и Олимпиаде: «Это прекрасное лето!»

08 Августа 2021 • 20:04 Комментировать
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Наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини, приведший команду к победе на летнем чемпионате Европы по футболу, в своем официальном аккаунте «Твиттера» высказался о своих впечатлениях от достижений страны:

«Победа на Евро и рекорд на Олимпиаде. Это прекрасное лето!»

Также Роберто Манчини поблагодарил всех причастных к успехам итальянцев этим летом.

Спортсмены, представлявшие Италию, обновили рекорд страны по выигранным медалям. Италия завоевала 40 медалей, в том числе 10 золотых и 10 серебряных. Предыдущий рекорд, составлявший 36 медалей, был установлен в 1932 и повторен в 1960 году.

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Олимпиада Сборная Италии Роберто Манчини Чемпионат Европы
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