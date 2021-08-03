Толой рассказал, почему оставил медаль чемпиона Европы в Бразилии

Родившийся в бразильском городе Мату-Гросу и получивший итальянское гражданство Рафаэль Толой, выступающий за сборную Италии и «Аталанту», рассказал, почему оставил медаль чемпиона Европы, завоеванную этим летом, на родине.

По словам Толоя, он хотел забрать медаль с собой и отправиться в Италию на последние приготовления перед началом нового сезона, но его мама просто не отдала её.

«Она хранит все мои медали, и это честно, потому что без мамы я бы не добился всего этого. Медаль чемпиона Европы – самая важная для меня в карьере», - сказал Толой в интервью пресс-службе клуба из Бергамо.

Сборная Италии в финале летнего чемпионата Европы обыграла родоначальников футбола из Англии в серии послематчевых пенальти.