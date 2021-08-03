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Чемпионат Европы 2020

Толой рассказал, почему оставил медаль чемпиона Европы в Бразилии

03 Августа 2021 • 23:47 Комментировать
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Родившийся в бразильском городе Мату-Гросу и получивший итальянское гражданство Рафаэль Толой, выступающий за сборную Италии и «Аталанту», рассказал, почему оставил медаль чемпиона Европы, завоеванную этим летом, на родине.

По словам Толоя, он хотел забрать медаль с собой и отправиться в Италию на последние приготовления перед началом нового сезона, но его мама просто не отдала её.

«Она хранит все мои медали, и это честно, потому что без мамы я бы не добился всего этого. Медаль чемпиона Европы – самая важная для меня в карьере», - сказал Толой в  интервью пресс-службе клуба из Бергамо.

Сборная Италии в финале летнего чемпионата Европы обыграла родоначальников футбола из Англии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сборная Италии Рафаэл Толой
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