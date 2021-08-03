Пессина: «Манчини дал нам лишь два указания перед чемпионатом Европы»

Полузащитник «Аталанты», а также победитель летнего Евро-2020 в составе сборной Италии Маттео Пессина рассказал, какие установки давал игрокам национальной команды главный тренер Роберто Манчини перед турниром.

«Манчини дал нам лишь два указания: атаковать и защищаться, а касательно всего остального он просто попросил нас наслаждаться и играть в свое удовольствие. Даже перед финалом он просто сказал нам делать то, что мы умеем», - поделился полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Как известно, сборная Италии под руководством Роберто Манчини стала обладателем трофея чемпионата Европы, в финальном противостоянии обыграв родоначальников футбола - англичан в серии послематчевых пенальти.