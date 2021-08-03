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Чемпионат Европы 2020

​УЕФА возбудил дело по инциденту на финале Евро-2020

03 Августа 2021 • 19:31 Комментировать
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По итогам проведённого расследования УЕФА объявил о возбуждении дела против Футбольной ассоциации Англии. Англичан могут наказать за нарушение пункта дисциплинарного регламента, касающегося отсутствия порядка со стороны болельщиков.

Напомним, что перед началом финального матча чемпионата Европы около стадиона «Уэмбли» возникли беспорядки. По итогам настоящей потасовки некоторым людям удалось проникнуть на стадион, не имея при этом билета.

Добавим, что в финале Евро-2020 сборная Италии переиграла Англию в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

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