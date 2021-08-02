Мингс: «Фердинанд называл меня слабым местом сборной»

Центрбек «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингс рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться по ходу Чемпионата Европы.

Перед игрой Англии против команды Хорватии Рио Фердинанд усомнился в уровне квалификации дефа «вилланов»: «Полагаю, Мингс – самое слабое место в команде Саутгейта. Это самая проблемная зона. Тайрон никогда не играл в Лиге чемпионов».

Источник The Sun приводит комментарий игрока «трёх львов» касаемо данного высказывания эксперта: «Рио утверждал, что я слабый и Хорватии нужно оказывать давление на меня. А после игры он уже нахвалил меня и говорил, какой я прекрасный защитник».

На Евро-2020 Мингс провёл три матча – против команд Хорватии, Шотландии и Чехии.