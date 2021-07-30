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Чемпионат Европы 2020

«Ухожу из мира негатива в мир позитива»: Дзюба обратился к болельщикам

30 Июля 2021 • 13:22 Комментировать
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Центрфорвард петербургского «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба записал обращение к болельщикам после начала нового сезона.

«Я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива в мир позитива. Хватит переживать за Евро. Я снова тот же. Попереживали и хватит», - поведал 32-летний футболист в сторис своего инстаграм-аккаунта.

На чемпионате Европы - 2020, состоявшемся этим летом, сборная России вместе с Дзюбой показала неудовлетворительный результат. Национальная команда набрала три очка и финишировала на последней строчке в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

После провала на турнире с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. На его место был приглашен Валерий Карпин. Он заключил с РФС контракт до конца 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
30 Июля 2021 в 14:31
Курнул и расслабился)
Mansur005
30 Июля 2021 в 14:35
вздрочнул
ARTUR
30 Июля 2021 в 14:15
оооо чувак значит скоро зажгет новыми видосами ))
Don sangre
30 Июля 2021 в 14:31
Боюсь представить что он покажет на этот раз)
Nadezhda
30 Июля 2021 в 13:48
Надеюсь это сообщение следует понимать, как прощание со сборной!
Don sangre
30 Июля 2021 в 14:30
Я тоже надеюсь ())
Don sangre
30 Июля 2021 в 13:35
Надо лучше играть дорогой Рукаку и руками ...Тьфу....ногами своими держаться не за свои достоинства а за мяч.
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