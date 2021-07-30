«Ухожу из мира негатива в мир позитива»: Дзюба обратился к болельщикам

Центрфорвард петербургского «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба записал обращение к болельщикам после начала нового сезона.

«Я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива в мир позитива. Хватит переживать за Евро. Я снова тот же. Попереживали и хватит», - поведал 32-летний футболист в сторис своего инстаграм-аккаунта.

На чемпионате Европы - 2020, состоявшемся этим летом, сборная России вместе с Дзюбой показала неудовлетворительный результат. Национальная команда набрала три очка и финишировала на последней строчке в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

После провала на турнире с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. На его место был приглашен Валерий Карпин. Он заключил с РФС контракт до конца 2021 года.