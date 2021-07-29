Судья Бьорн Кёйперс, отработавший в финале Евро-2020, завершает карьеру

Голландский рефери Бьорн Кёйперс принял решение о завершении карьеры. Слова 48-летнего судьи приводит посредством своего твиттер-аккаунта журналист Крис Уильямс.

«Часто слышу, что уходить нужно на пике. Поэтому считаю, что сейчас самый подходящий момент для этого», - сказал арбитр.

Напомним, что Кёйперс был главным арбитром финального поединка чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии. Встреча завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых пенальти.

Бьорн является арбитром ФИФА с 2006 года.