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Чемпионат Европы 2020

Судья Бьорн Кёйперс, отработавший в финале Евро-2020, завершает карьеру

29 Июля 2021 • 11:20 Комментировать
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Голландский рефери Бьорн Кёйперс принял решение о завершении карьеры. Слова 48-летнего судьи приводит посредством своего твиттер-аккаунта журналист Крис Уильямс.

«Часто слышу, что уходить нужно на пике. Поэтому считаю, что сейчас самый подходящий момент для этого», - сказал арбитр.

Напомним, что Кёйперс был главным арбитром финального поединка чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии. Встреча завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых пенальти.

Бьорн является арбитром ФИФА с 2006 года.

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Бьорн Кёйперс
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