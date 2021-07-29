Григалава: «Джикия был одним из лучших в сборной России на Евро-2020»

Экс-футболист тульского «Арсенала» Гиа Григалава оценил выступление защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии на чемпионате Европы - 2020.

«Георгий был очень расстроен после вылета. Но я считаю, что даже при таком результате он был одним из лучших в сборной на Евро», - передает слова игрока Sport24.

Сборная России показала неудовлетворительный результат на континентальном турнире. Команда под руководством Станислава Черчесова с тремя очками финишировала на последнем месте в квартете с Данией, Финляндией и Хорватией.

После этого провала Черчесова отправили в отставку, несмотря на действующий контракт до ЧМ-2022. На его место был назначен рулевой «Ростова» Валерий Карпин. Тренер заключил соглашение до конца текущего года с возможностью продления.