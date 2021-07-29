Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Чемпионат Европы 2020

Григалава: «Джикия был одним из лучших в сборной России на Евро-2020»

29 Июля 2021 • 10:36 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-футболист тульского «Арсенала» Гиа Григалава оценил выступление защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии на чемпионате Европы - 2020.

«Георгий был очень расстроен после вылета. Но я считаю, что даже при таком результате он был одним из лучших в сборной на Евро», - передает слова игрока Sport24.

Сборная России показала неудовлетворительный результат на континентальном турнире. Команда под руководством Станислава Черчесова с тремя очками финишировала на последнем месте в квартете с Данией, Финляндией и Хорватией.

После этого провала Черчесова отправили в отставку, несмотря на действующий контракт до ЧМ-2022. На его место был назначен рулевой «Ростова» Валерий Карпин. Тренер заключил соглашение до конца текущего года с возможностью продления.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Гиа Григалава
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
11:20 · Чемпионат Европы 2020
Судья Бьорн Кёйперс, отработавший в финале Евро-2020, завершает карьеру
10:36 · Чемпионат Европы 2020
Григалава: «Джикия был одним из лучших в сборной России на Евро-2020»
08:07 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос назвал лучшего игрока Евро-2020
28 Июля
11:41 · Чемпионат Европы 2020
Божович: «Дзюба - не супермен, почему критикуют только его?»
27 Июля
11:34 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»
08:43 · Чемпионат Европы 2020
Капитан «Лидса» назвал Филлипса «одним из лучших полузащитников в мире»
23 Июля
15:46 · Чемпионат Европы 2020
Де Дзерби: «Жоржиньо и Кьеллини заслуживают «Золотой мяч» 8
22 Июля
16:16 · Чемпионат Европы 2020
Озил поддержал Сака после назабитого пенальти 3
20 Июля
20:02 · Чемпионат Европы 2020
Дзюба получил кубок из глины от юных болельщиков 11
17:32 · Чемпионат Европы 2020
Шоу играл на Евро-2020 со сломанными ребрами 1
10:37 · Чемпионат Европы 2020
Манчини: «Эта сборная Италии войдёт в учебники истории» 1
19 Июля
16:38 · Чемпионат Европы 2020
В Англии проведут проверку по делу беспорядков перед финалом Евро-2020 1
08:49 · Чемпионат Европы 2020
Бридж: «Манчини добивается успеха благодаря футболистам, а не своим качествам» 2
18 Июля
15:36 · Чемпионат Европы 2020
Чешский тренер: «Сборные России и Турции на Евро показывали доисторический футбол» 8
00:57 · Чемпионат Европы 2020
​Ван Дейк обвинил британское издание во лжи 1
Все новости