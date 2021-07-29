Роберто Карлос назвал лучшего игрока Евро-2020

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы - 2020.

«Лучшим на турнире был Люк Шоу. Ему нужно продолжать играть в том же духе. Английская команда отлично выступила на Евро, однако поражения случаются. Это часть футбола. Надеюсь, что эта сборная еще покажет себя на ЧМ-2022. У них есть все шансы на победу», - передает слова бразильца GQ.

Шоу принял участие в шести поединках чемпионата Европы - 2020, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Сборная Англии стала вице-чемпионом, уступив в финале Италии.