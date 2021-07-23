Де Дзерби: «Жоржиньо и Кьеллини заслуживают Золотой Мяч»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби назвал своих фаворитов в борьбе за Золотой Мяч в 2021 году. По его словам, итальянские футболисты Жоржиньо и Джорджо Кьеллини заслуживают эту награду.

«Если вы посмотрите на трофеи Жоржиньо в этом сезоне (Лига чемпионов и чемпионат Европы - Прим. ред.), то увидите, что он заслужил получить Золотой Мяч. Это очень умный полузащитник, который был одним из ключевых игроков сборной Италии наряду с Доннаруммой, Бонуччи и Кьеллини. Также можно отметить Месси, но не стоит забывать, что в своё время Золотой Мяч удалось получить Фабио Каннаваро. Поэтому Кьеллини является тоже очень достойным кандидатом на получение этой награды», - цитирует Де Дзерби Football Italia.