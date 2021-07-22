Озил поддержал Сака после назабитого пенальти

Экс-полузащитник «Арсенала» Месут Озил поддержал своего бывшего одноклубника Букайо Сака после незабитого пенальти в финале Евро-2020. Он заявил, что англичанин заслуживает уважения, так как решился на исполнение решающего удара.

«Я очень сочувствовал Букайо. Знаю по собственному опыту, каково это - не забить пенальти. Не многие игроки осмелятся взять на себе ответственность пробить последний пенальти в финале Евро, и Сака заслуживает уважения за это решение. К сожалению, всегда найдутся люди, которые будут оскорблять игроков на расовой почве, однако мы должны больше обращать внимание на положительные сообщения, которые делают футболистов сильнее», - цитирует Озила Evening Standard.

Напомним, что в финале Евро-2020 сборная Англии уступила сборной Италии в серии послематчевых пенальти. Последний удар не сумел реализовать 19-летний полузащитник Букайо Сака, на которого обрушился шквал критики в социальных сетях.