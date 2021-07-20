Дзюба получил кубок из глины от юных болельщиков

Артем Дзюба, нападающий питерского «Зенита» и сборной России, получил от юных болельщиков презент. Футболисту подарили кубок из глины, тем самым провозгласив игрока лучшим на чемпионате Европы в составе сборной России. Об этом в своем «Инстаграме» сообщила художница Валерия Лошак.

Под фото Дзюбы с детьми, художница отметила, что юные фанаты в восторге от того, что им удалось увидеть футболиста и вручить ему кубок лично.

Напомним, на Евро-2020 сборная России выступила провально, не сумев выйти из своей группы. По итогам чемпионата, команду покинул коуч Станислав Черчесов. Теперь РФС активно рассматривает кандидатуры различных специалистов на пост рулевого сборной.