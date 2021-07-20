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Дзюба получил кубок из глины от юных болельщиков

20 Июля 2021, 20:02,

Артем Дзюба, нападающий питерского «Зенита» и сборной России, получил от юных болельщиков презент. Футболисту подарили кубок из глины, тем самым провозгласив игрока лучшим на чемпионате Европы в составе сборной России. Об этом в своем «Инстаграме» сообщила художница Валерия Лошак.

Под фото Дзюбы с детьми, художница отметила, что юные фанаты в восторге от того, что им удалось увидеть футболиста и вручить ему кубок лично.

Напомним, на Евро-2020 сборная России выступила провально, не сумев выйти из своей группы. По итогам чемпионата, команду покинул коуч Станислав Черчесов. Теперь РФС активно рассматривает кандидатуры различных специалистов на пост рулевого сборной.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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0
ATAMAN
20 Июля 2021, 21:11

Лучше бы из дерева вырезали)

0
pol-black
20 Июля 2021, 21:41

слепили из г..на и палок, по традиции.

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