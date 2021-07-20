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Шоу играл на Евро-2020 со сломанными ребрами

20 Июля 2021, 17:32,

Защитник сборной Англии Люк Шоу играл на Евро-2020 со сломанными ребрами, передаёт The Telegraph. Сообщается, что игрок получил травму в игре 1/8 финала против сборной Германии, однако это не помешало ему позже принять участие в матчах против сборных Украины, Дании и Италии.

Шоу провёл на Евро-2020 шесть матчей из семи, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Сейчас игрок должен пройти медосмотр в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Шоу является игроком «МЮ» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 37,5 миллионов евро. В последнем сезоне АПЛ он провёл 32 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Сборная Англии, Люк Шоу
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