Защитник сборной Англии Люк Шоу играл на Евро-2020 со сломанными ребрами, передаёт The Telegraph. Сообщается, что игрок получил травму в игре 1/8 финала против сборной Германии, однако это не помешало ему позже принять участие в матчах против сборных Украины, Дании и Италии.

Шоу провёл на Евро-2020 шесть матчей из семи, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Сейчас игрок должен пройти медосмотр в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Шоу является игроком «МЮ» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 37,5 миллионов евро. В последнем сезоне АПЛ он провёл 32 матча, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.