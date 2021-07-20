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Манчини: «Эта сборная Италии войдёт в учебники истории»

20 Июля 2021, 10:37,

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал очередное интервью после триумфа на Евро-2020.

«Отлично ощущаю себя в качестве чемпиона Европы. Очень рад за нашу команду и всех болельщиков «скуадры адзурры». Мы безумно счастливы, ведь добились большого успеха. Эта сборная Италии войдет в учебники истории», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, что в финальном поединке чемпионата Европы - 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Англии. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались итальянцы - 3:2.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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