Манчини: «Эта сборная Италии войдёт в учебники истории»

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20 Июля 2021, 10:37,
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Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал очередное интервью после триумфа на Евро-2020.
«Отлично ощущаю себя в качестве чемпиона Европы. Очень рад за нашу команду и всех болельщиков «скуадры адзурры». Мы безумно счастливы, ведь добились большого успеха. Эта сборная Италии войдет в учебники истории», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.
Напомним, что в финальном поединке чемпионата Европы - 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Англии. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались итальянцы - 3:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини