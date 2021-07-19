В Англии проведут проверку по делу беспорядков перед финалом Евро-2020

Футбольная ассоциация Англии поручила провести проверку по делу беспорядков и насилия перед финалом чемпионата Европы, передаёт Evening Standard.

Там отметили, что наблюдали «позорные» сцены, когда тысячи болельщиков без билетов сломали барьеры и ворвались на стадион. Отмечается, что данные беспорядки могут сорвать совместную заявку Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. В ассоциации намерены расследовать это дело, чтобы убедиться, что такие происшествия больше никогда не повторятся.

Напомним, что финал Евро-2020 состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч закончился победой сборной Италии над сборной Англии в серии послематчевых пенальти. Перед матчем в столице Великобритании зафиксировали массовые нарушения правил безопасности.