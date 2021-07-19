Бридж: «Манчини добивается успеха благодаря футболистам, а не своим качествам»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Уэйн Бридж высказался о главном тренере сборной Италии Роберто Манчини.

«Я ненавижу этого человека, он причинил мне боль. Не могу сказать назвать его худшим тренером в моей карьере, однако я не переносил его.

Я и мои близкие болели против Манчини в финале Евро. В итоге он причинил нам двойную боль. В «Манчестер Сити» Манчини добился результата благодаря футболистам и помощникам. Это была их победа, а не итальянца», - приводит слова Бриджа Corriere dello Sport.

В финале чемпионата Европы - 2020 сборная Италии победила Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).