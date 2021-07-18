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Чешский тренер: «Сборные России и Турции на Евро показывали доисторический футбол»

18 Июля 2021, 15:36,

Чешский тренер Вернер Личка ответил на вопрос, какие команды на Евро-2020, на его взгляд, показывали футбол, далёкий от современного. 

«Какие команды на Евро показывали доисторический футбол? Турция и Россия. Особенно меня удивила Россия. Я думал, что после домашнего чемпионата мира они будут сильнее. У них определённо более высокий потенциал, чем они показали. Я понимаю, почему Северная Македония не может играть с высоким блоком, но я не понимаю, почему так не может играть Россия. В матче с Данией они действовали позорно. Внезапно они поняли, что их футбола недостаточно, особенно в фазе обороны и после потерь мяча», - цитирует Личку iSport.cz.

Отметим, что Вернер Личка возглавляет союз чешских футбольных тренеров. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Вернер Личка
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Комментарии (1)
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crocodile
18 Июля 2021, 16:11

те хто понял шо такое высокий блок уже давно торгуют сигаретами поштучно и мелким оптом.
и ты бы понял, пожив в России, што к чему и пачиму.
и почем.

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