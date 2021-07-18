Чешский тренер: «Сборные России и Турции на Евро показывали доисторический футбол»

Чешский тренер Вернер Личка ответил на вопрос, какие команды на Евро-2020, на его взгляд, показывали футбол, далёкий от современного.

«Какие команды на Евро показывали доисторический футбол? Турция и Россия. Особенно меня удивила Россия. Я думал, что после домашнего чемпионата мира они будут сильнее. У них определённо более высокий потенциал, чем они показали. Я понимаю, почему Северная Македония не может играть с высоким блоком, но я не понимаю, почему так не может играть Россия. В матче с Данией они действовали позорно. Внезапно они поняли, что их футбола недостаточно, особенно в фазе обороны и после потерь мяча», - цитирует Личку iSport.cz.

Отметим, что Вернер Личка возглавляет союз чешских футбольных тренеров.