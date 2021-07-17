​Гилерме – о невызове на Евро-2020: «Кажется, есть причина, о которой никто не говорит»

Страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу своего непопадания в заявку на прошедший Евро. Гилерме не оказалось даже в резервном списке, хотя по итогам сезона РПЛ он был признан лучшим вратарём.

В интервью sport24 Гилерме согласился, что в первой части сезона он находился не в лучших своих кондициях. При этом представитель «Локомотива» отметил, что дальше он прибавил, что и помогло ему получить приз лучшему голкиперу чемпионата. Гилерме не понимает, почему он оказался вне списка вызванных в сборную игроков.

«Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать… Мне кажется, что там есть причина, о которой мне никто не говорит», - поделился своими мыслями Гилерме. Он предположил, что тренеры потеряли уверенность в нём.