​Гилерме – о невызове на Евро-2020: «Кажется, есть причина, о которой никто не говорит»

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17 Июля 2021, 17:18,
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Страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу своего непопадания в заявку на прошедший Евро. Гилерме не оказалось даже в резервном списке, хотя по итогам сезона РПЛ он был признан лучшим вратарём.
В интервью sport24 Гилерме согласился, что в первой части сезона он находился не в лучших своих кондициях. При этом представитель «Локомотива» отметил, что дальше он прибавил, что и помогло ему получить приз лучшему голкиперу чемпионата. Гилерме не понимает, почему он оказался вне списка вызванных в сборную игроков.
«Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать… Мне кажется, что там есть причина, о которой мне никто не говорит», - поделился своими мыслями Гилерме. Он предположил, что тренеры потеряли уверенность в нём.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Сборная России, Гилерме