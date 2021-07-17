Мехмеди объявил об уходе из сборной Швейцарии

Адмир Мехмеди больше не будет выступать за национальную команду Швейцарии.

Евро-2020 стал для 30-летнего оттянутого нападающего «Вольфсбурга» прощальным турниром. Игрок принял решение завершить свою международную карьеру.

«Мне всегда хотелось самостоятельно определить дату прощания. Чемпионат Европы является достойным финалом моей карьеры в сборной Швейцарии. Горжусь тем, что мне удалось пережить», - сказал Мехмеди в своём заявлении, опубликованном пресс-службой «волков».

Немаловажное значение в таком решении нападающего сыграло также то, что на днях он в третий раз стал отцом.

В поединке 1/8 финала Евро-2020 против Франции Адмир Мехмеди реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.