Мехмеди объявил об уходе из сборной Швейцарии

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17 Июля 2021, 00:10,
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Адмир Мехмеди больше не будет выступать за национальную команду Швейцарии.
Евро-2020 стал для 30-летнего оттянутого нападающего «Вольфсбурга» прощальным турниром. Игрок принял решение завершить свою международную карьеру.
«Мне всегда хотелось самостоятельно определить дату прощания. Чемпионат Европы является достойным финалом моей карьеры в сборной Швейцарии. Горжусь тем, что мне удалось пережить», - сказал Мехмеди в своём заявлении, опубликованном пресс-службой «волков».
Немаловажное значение в таком решении нападающего сыграло также то, что на днях он в третий раз стал отцом.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 против Франции Адмир Мехмеди реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Вольфсбург, Адмир Мехмеди, Швейцария