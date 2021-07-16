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Эрик Гарсия: «Играть на Евро-2020 было невероятным опытом»

16 Июля 2021, 22:20,

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, который сейчас находится в расположении олимпийской сборной Испании в Токио, прокомментировал выступление испанцев на Евро-2020. Он отметил, что игра на таком высоком уровне была для него невероятным опытом.

«Это был невероятный опыт во всех аспектах. Мы начали не очень хорошо, однако благодаря нашему отношению к делу, сумели изменить ситуацию и добраться до полуфинала. У меня не задался прошлый сезон на клубном уровне, поэтому сыграть за сборную Испании на Евро было приятно вдвойне», - цитирует Гарсию Mundo Deportivo.

Напомним, что этим летом Эрик Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах свободного агента.

Вместе со сборной Испании он добрался до полуфинала Евро-2020, где испанцы уступили сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная Испании, Эрик Гарсия
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Комментарии (1)
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0
don sangre
16 Июля 2021, 22:53
Удачи тебе!
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