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​Футболисты сборной Италии стали орденоносцами

16 Июля 2021, 16:52,

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил представителей сборной Италии за их триумф на чемпионате Европы.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, главный тренер сборной Роберто Манчини, менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации Джанлука Виалли получили степень «Великий офицер». Это третья степень ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

Футболисты сборной Италии получили шестую степень ордена – «Кавалер». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.

Напомним, в финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Габриэле Гравина
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Комментарии (3)
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0
don sangre
16 Июля 2021, 17:25
Ай теперь понятно почему макароны играют хорошо . . Даешь нашим топтунам по ордену глядишь забегают залетают))))))
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Spirit
16 Июля 2021, 17:49

им и так дали по ордену за 1/4 финала + змс! а толку хрен)

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crocodile
16 Июля 2021, 17:21

надоть им кажному поприсваивать Героя России, да под указ, шо отныне токмо сборная России может именовацца "скуадра адзурра".
и проблема с развитием худболя решена оригинальной омноходовочкой.

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