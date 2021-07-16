​Футболисты сборной Италии стали орденоносцами

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16 Июля 2021, 16:52,
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Президент Италии Серджо Маттарелла наградил представителей сборной Италии за их триумф на чемпионате Европы.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, главный тренер сборной Роберто Манчини, менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации Джанлука Виалли получили степень «Великий офицер». Это третья степень ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».
Футболисты сборной Италии получили шестую степень ордена – «Кавалер». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.
Напомним, в финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Габриэле Гравина
им и так дали по ордену за 1/4 финала + змс! а толку хрен)
надоть им кажному поприсваивать Героя России, да под указ, шо отныне токмо сборная России может именовацца "скуадра адзурра".
и проблема с развитием худболя решена оригинальной омноходовочкой.