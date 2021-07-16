Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Transfermarkt назвал самых подорожавших после Евро-2020 футболистов

16 Июля 2021, 14:42,

После Евро-2020 авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочные трансферные стоимости футболистов, которые выступали на турнире.

Самый большой прирост показали испанец Педри, итальянец Федерико Кьеза и англичанин Кэлвин Филлипс – они подорожали на 10 миллионов евро. В топ-5 самых подорожавших игроков также входят англичанин Люк Шоу и датчанин Миккель Дамсгор.

Стоит сказать, что в опубликованном списке из 24 игроков оказалось 4 представителя сборной Украины. Это Илья Забарный (+5 миллионов евро), Александр Зинченко (+3), Роман Яремчук и Георгий Бущан (+2,5).  


0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Украины, Сборная Дании, Люк Шоу, Федерико Кьеза, Педри, Миккель Дамсгор, Кэлвин Филлипс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Misha_diablo_football
16 Июля 2021, 17:14

Этот список можно переименовать в сборная открытий турнира...

1
jUMPER
16 Июля 2021, 16:16

да уш...на Сздюбу хотя б три копейки набрости...он так старлси...так старалси...)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Тедеско может возглавить сборную России, Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ», а Месси переживает за свои деньги – в главных слухах недели
Тедеско может возглавить сборную России, Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ», а Месси переживает за свои деньги – в главных слухах недели