​Transfermarkt назвал самых подорожавших после Евро-2020 футболистов

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16 Июля 2021, 14:42,
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После Евро-2020 авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочные трансферные стоимости футболистов, которые выступали на турнире.
Самый большой прирост показали испанец Педри, итальянец Федерико Кьеза и англичанин Кэлвин Филлипс – они подорожали на 10 миллионов евро. В топ-5 самых подорожавших игроков также входят англичанин Люк Шоу и датчанин Миккель Дамсгор.
Стоит сказать, что в опубликованном списке из 24 игроков оказалось 4 представителя сборной Украины. Это Илья Забарный (+5 миллионов евро), Александр Зинченко (+3), Роман Яремчук и Георгий Бущан (+2,5).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Украины, Сборная Дании, Люк Шоу, Федерико Кьеза, Педри, Миккель Дамсгор, Кэлвин Филлипс
Этот список можно переименовать в сборная открытий турнира...
да уш...на Сздюбу хотя б три копейки набрости...он так старлси...так старалси...)))