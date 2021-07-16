​Transfermarkt назвал самых подорожавших после Евро-2020 футболистов

После Евро-2020 авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочные трансферные стоимости футболистов, которые выступали на турнире.

Самый большой прирост показали испанец Педри, итальянец Федерико Кьеза и англичанин Кэлвин Филлипс – они подорожали на 10 миллионов евро. В топ-5 самых подорожавших игроков также входят англичанин Люк Шоу и датчанин Миккель Дамсгор.

Стоит сказать, что в опубликованном списке из 24 игроков оказалось 4 представителя сборной Украины. Это Илья Забарный (+5 миллионов евро), Александр Зинченко (+3), Роман Яремчук и Георгий Бущан (+2,5).