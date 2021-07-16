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​Доннарумма сделал татуировку с трофеем Евро-2020

16 Июля 2021, 14:31,

Джанлуиджи Доннарумма в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» похвастался татуировкой на руке. Татуировка представляет собой изображение трофея Евро-2020, который сборная Италии завоевала несколько дней назад.

Отметим, что Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы. Если брать финальный матч против Англии, то голкипер сборной Италии отразил два удара в послематчевой серии пенальти.

Добавим, что на днях Джанлуиджи Доннарумма стал футболистом «ПСЖ», подписав с французским грандом трудовое соглашение на пять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Доннарумма
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