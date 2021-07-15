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Орлов – о возможном назначении Семака в сборную России: «Пусть он работает в «Зените»

15 Июля 2021, 22:44,

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» поделился мнением о возможном назначении рулевого питерского «Зенита» Сергея Семака в сборную России.

По словам Орлова, Семак работает в «Зените» всего четыре года, что не так уж и много для тренера. Комментатор придерживается мнения, согласно с которым Семаку лучше продолжить работу в питерском клубе и набраться опыта.

Место на посту рулевого сборной России освободилось после ухода Станислава Черчесова в связи с провалом на чемпионате Европы. Среди кандидатов в преемники Черчесова называются имена различных российских и зарубежных специалистов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Сборная России, Станислав Черчесов, Сергей Семак, Геннадий Орлов
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