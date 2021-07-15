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Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»

15 Июля 2021, 20:31,

Вячеслав Колосков, являющийся президентом Российского футбольного союза, в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном приходе Курбана Бердыева на пост главного сборной России.

По словам Колоскова, в России нет тренера, способного заменить Черчесова. Колосков отметил, что если назначать тренера сборной, то только иностранца, так как команде нужны свежие идеи.

Как известно, 8 июля РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который пребывал на посту рулевого сборной России с 2016 года, и под его руководством сборная добиралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, «хозяйкой» которого была как раз Россия. На Евро-2020 команда провалилась, не преодолев групповую стадию турнира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Вячеслав Колосков
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
15 Июля 2021, 20:41

И нет сильнее президента Пу... Не, москали, похоже вам мучаться еще веками... Клоуны... Простых людей жалко...

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