Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»

Вячеслав Колосков, являющийся президентом Российского футбольного союза, в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном приходе Курбана Бердыева на пост главного сборной России.

По словам Колоскова, в России нет тренера, способного заменить Черчесова. Колосков отметил, что если назначать тренера сборной, то только иностранца, так как команде нужны свежие идеи.

Как известно, 8 июля РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который пребывал на посту рулевого сборной России с 2016 года, и под его руководством сборная добиралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, «хозяйкой» которого была как раз Россия. На Евро-2020 команда провалилась, не преодолев групповую стадию турнира.