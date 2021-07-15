​Бонуччи: «Я был бы хорошим министром»

В Италии разгорелись споры о чемпионском параде сборной после победы на Евро-2020. Сообщалось, что власти в условиях пандемии дали добро только на крытый автобус, чтобы сократить количество собравшихся фанатов, но сборной и местной федерации удалось добиться использования при параде открытого автобуса. Ходили шутки, что Леонардо Бонуччи угрожал римским властям. Футболист лишь посмеялся над этим.

«Я выбрал не ту работу. Мне нужно было заниматься политикой. Я был бы хорошим министром внутренних дел», - сказал Бонуччи Il Foglio.

«Давайте проясним ситуацию. Делегация попросила автобус с открытым верхом, и поскольку крытый автобус все равно был заблокирован, а на улицах уже были люди, власти согласились. Они заявили, что смогут справиться с ситуацией», - отметил футболист.