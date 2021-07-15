​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ

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15 Июля 2021, 16:53,
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ВЦИОМ на страницах своего сайта опубликовал интересный материал по поводу завершившегося Евро-2020. По итогам опроса выяснилось, что за турниром следили более половины (60%) россиян.
Интересно, что в тройку лучших футболистов Евро-2020 россияне включили следующих игроков: португальца Криштиану Роналду (6% голосов), итальянца Джанлуиджи Доннарумму (5%) и россиянина Артёма Дзюбу (4%).
Напомним, что трофей чемпионата Европы завоевала итальянская сборная, которая в финале обыграла англичан в серии одиннадцатиметровых ударов. Что до российской сборной, то команда не смогла преодолеть групповой барьер.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Криштиану Роналду, Сборная Италии, Артём Дзюба, Сборная Португалии, Джанлуиджи Доннарумма
Ворос наверно был: "Кого вы знаете из футболёров?" 1) Роналду 2) Дзюба 3) Ну и про лучшего игрока по новостям говорили - вратарь италии,, теперь знаю. ))))
Больше половины россиян из скольки опрошенных? Из 100 человек, как обычно?
если кто-то его и в самом деле включил в число лучших, то это может быть интересно лишь узким специалистам в области психиатрии.
либо это просто тотальная брехня и/или лютый трэш, что тоже исключить невозможно.