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​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ

15 Июля 2021, 16:53,

ВЦИОМ на страницах своего сайта опубликовал интересный материал по поводу завершившегося Евро-2020. По итогам опроса выяснилось, что за турниром следили более половины (60%) россиян.

Интересно, что в тройку лучших футболистов Евро-2020 россияне включили следующих игроков: португальца Криштиану Роналду (6% голосов), итальянца Джанлуиджи Доннарумму (5%) и россиянина Артёма Дзюбу (4%).

Напомним, что трофей чемпионата Европы завоевала итальянская сборная, которая в финале обыграла англичан в серии одиннадцатиметровых ударов. Что до российской сборной, то команда не смогла преодолеть групповой барьер.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Криштиану Роналду, Сборная Италии, Артём Дзюба, Сборная Португалии, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (3)
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0
HG2017
15 Июля 2021, 17:41

Ворос наверно был: "Кого вы знаете из футболёров?" 1) Роналду 2) Дзюба 3) Ну и про лучшего игрока по новостям говорили - вратарь италии,, теперь знаю. ))))

0
HG2017
15 Июля 2021, 17:40

Больше половины россиян из скольки опрошенных? Из 100 человек, как обычно?

2
crocodile
15 Июля 2021, 17:12

если кто-то его и в самом деле включил в число лучших, то это может быть интересно лишь узким специалистам в области психиатрии.
либо это просто тотальная брехня и/или лютый трэш, что тоже исключить невозможно.

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