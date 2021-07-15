​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ

ВЦИОМ на страницах своего сайта опубликовал интересный материал по поводу завершившегося Евро-2020. По итогам опроса выяснилось, что за турниром следили более половины (60%) россиян.

Интересно, что в тройку лучших футболистов Евро-2020 россияне включили следующих игроков: португальца Криштиану Роналду (6% голосов), итальянца Джанлуиджи Доннарумму (5%) и россиянина Артёма Дзюбу (4%).

Напомним, что трофей чемпионата Европы завоевала итальянская сборная, которая в финале обыграла англичан в серии одиннадцатиметровых ударов. Что до российской сборной, то команда не смогла преодолеть групповой барьер.