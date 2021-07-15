​В Англии расистам-болельщикам будут надолго запрещать ходить на футбол

Английские фанаты обрушились с оскорблениями расистского характера на игроков, которые не реализовали пенальти в финале Евро-2020. На фоне массовых оскорблений британское правительство анонсировало изменения в законодательстве - расистам-фанатам будут запрещать посещать футбольные матчи. Срок запрета будет составлять от 3 до 10 лет.

Напомним, что с расизмом после финала чемпионата Европы столкнулись Маркус Рэшфорд, Джедон Санчо и Букайо Сака. Именно они не смогли реализовать свои попытки в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов.

Как известно, чемпионами Европы по футболу стали итальянцы.