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​В Англии расистам-болельщикам будут надолго запрещать ходить на футбол

15 Июля 2021, 15:32,

Английские фанаты обрушились с оскорблениями расистского характера на игроков, которые не реализовали пенальти в финале Евро-2020. На фоне массовых оскорблений британское правительство анонсировало изменения в законодательстве - расистам-фанатам будут запрещать посещать футбольные матчи. Срок запрета будет составлять от 3 до 10 лет.

Напомним, что с расизмом после финала чемпионата Европы столкнулись Маркус Рэшфорд, Джедон Санчо и Букайо Сака. Именно они не смогли реализовать свои попытки в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов.

Как известно, чемпионами Европы по футболу стали итальянцы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
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