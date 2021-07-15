Как за каменной стеной: лучшие голкиперы минувшего Евро

Долгожданный чемпионат Европы, подаривший нам огромное количество разных эмоций, закончился. На нем зажглись новые звезды как на поле, так и на тренерском мостике. Не зря говорят, что вратарь – половина команды, особенно отчетливо этот тезис прослеживался на минувшем Евро: ворота старались поразить, кажется, даже игроки собственной команды (автогол – лучший бомбардир турнира), поэтому оставить их в неприкосновенности было задачей не из легких. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» составляет список лучших вратарей Евро-2020.

Руи Патрисиу

Португальский страж ворот уже не раз доказывал свою состоятельность на крупных турнирах, и этот Евро не стал исключением. Несмотря на то, что Патрисиу за 4 матча пропустил 7 голов, Руи стал одним из самых ярких голкиперов этого турнира. У Португалии на этом чемпионате прослеживались явные проблемы в обороне: убегающие вперед фланговые защитники не успевали возвращаться назад, центральные защитники периодически терялись. Особенно большего ждали от Рубена Диаша, человека, которого признали лучшим игроком АПЛ по итогам сезона. Поэтому если бы не Руи Патрисиу, то Португалия бы пропустила гораздо больше голов. Стоит вспомнить, как голкипер отстоял в матче против Франции, тогда он сделал три важнейших сейва, которые позволили Португальцам сыграть вничью и выйти из группы. Да, возможно в матче 1/8 финала против бельгийцев Патрисиу допустил ошибку, которая привела к голу Торгана Азара, но эта ошибку нельзя назвать откровенным привозом, поэтому можно утверждать, что Патрисиу провел этот чемпионат достаточно ровно. К слову, на португальского голкипера положил взгляд знаменитый тренер-соотечественник. Жозе Моуриньо поспособствовал подписанию Патрисиу в «Рому», так что этим летом Руи меняет одних «волков» на других.

Томаш Вацлик

Сборная Чехии на минувшем Евро показала весьма добротный результат, команда вышла в четвертьфинал, не имея особых звезд в составе. Случилось это во многом благодаря Томашу Вацлику, который достаточно уверенно отыграл в воротах на этом турнире. В первом же матче против сборной Шотландии Вацлик совершил 5 сейвов, которые позволили ему сохранить ворота «сухими», а команде одержать победу со счетом 2:0. Всего на этом турнире у Томаша 13 сейвов, что вполне себе достойно, а главное, что эти сейвы были сделаны в нужные моменты. После окончания чемпионата Вацлик перебрался из «Севильи» в «Олимпиакос». Лично мне этот трансфер показался достаточно странным, ведь в рядах испанского клуба голкипер тоже смотрелся весьма уверенно, он проиграл конкуренцию Боно лишь ввиду травмы. В любом случае, желаем удачи чешскому вратарю на новом этапе карьеры.

Ян Зоммер

Сборная Швейцарии на этом чемпионате Европы показала хороший результат, даже несмотря на невнятную игру в обороне. Команда Владимира Петковича пропустила на этом Евро 9 голов, но их могло быть куда больше, если бы не голкипер Менхенгладбахской «Боруссии». Только вдумайтесь, на этом чемпионате Европы за 5 матчей Ян Зоммер совершил аж 21 сейв. Иногда казалось, что швейцарец тащит просто все. В матче против Испании, например, Зоммер отбивал мячи из девяток, совершая акробатические этюды, чем вызывал восхищение и восторг со стороны публики. Отбитый пенальти от Мбаппе, куча красивейших сейвов сделали швейцарского голкипера одним из главных героев всего турнира. Составляя этот список, никак нельзя было обойти Яна Зоммера стороной – он уж точно заслуживает место на пьедестале среди лучших вратарей Евро-2020.

Каспер Шмейхель

Дания на Евро-2020 – команда-открытие. Скандинавы показали просто прекрасный результат в купе с не менее прекрасной игрой. Датчане показывали крутую комбинационную игру, но так же здорово этот чемпионат провел датский вратарь. Каспер Шмейхель уже давно зарекомендовал себя как топ-вратарь, еще в 2016 году именно он стал одним из главных кудесников чемпионства «Лестера». На этом Евро голкипер сыграл под стать своему уровню: он совершил 17 сейвов на турнире и помог команде завоевать бронзу. Даже роковой пенальти, который выбил Данию с турнира, был взят Каспером, но случилось обидное добивание. В том матче Шмейхель сделал все возможное и даже больше для того, чтобы команда вышла в финал, но даже 9 сейвов оказалось недостаточно. Но своей убедительной игрой Каспер не оставляет нам выбора, кроме как назвать его одним из лучших голкиперов минувшего чемпионата Европы.

Джордан Пикфорд

По итогам сезона в АПЛ Пикфорд подвергся критике со стороны болельщиков «Эвертона». Действительно, Джордан провел невыразительный сезон и заставил болельщиков «трех львов» усомниться в том, что голкипер «ирисок» действительно должен быть номером один. Но чемпионат Европы расставил все по своим местам. С первого же матча Пикфорд показывал превосходную игру. Всего за турнир английский вратарь совершил 16 сейвов. За Пикфорда еще и говорит количество сухих матчей, вплоть до полуфинала голкипер «Эвертона» оставлял английские ворота в неприкосновенности. Многие не считают Джордана одним из лучших вратарей турнира, но на мой взгляд даже статистика говорит об обратном. Стоит только задуматься, что Пикфорд на таком тяжелейшем турнире, как Евро, пропустил всего 2 гола. Поэтому смело ставим английского стража ворот в этот почетный список.

Джанлуиджи Доннарумма

Здесь, наверное, всякие слова будут излишни. Италия стала чемпионом Европы, а Доннарумма получил приз лучшему футболисту всего турнира. Возможно Джанлуиджи не сделал ничего сверхъестественного, в его арсенале 9 сейвов за весь турнир. Я согласен с тем, что вратарь сыграл на своем уровне, но его сейвы были совершены в самые нужные моменты, именно это и позволило «Скуадре Адзурре» стать триумфаторами минувшего Евро. К тому же, Доннарумма очень увренно отработал на решающей серии пенальти, которая сделала итальянцев чемпионами. Лучшего игрока Евро уже приобрел ПСЖ, поэтому продолжать «блистать» Доннарумме предстоит в Париже. Можно с уверенностью сказать, что легендарный Джанлуиджи Буффон может гордится своим преемником-тезкой. Возможно итальянцы будут восхищаться нынешним голкипером не менее, чем великим Буффоном.