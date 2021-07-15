​В РФС подтвердили отказ Черчесова от компенсации после разрыва контракта

В четверг проходило заседание исполкома РФС. По его завершению глава РФС Александр Дюков подтвердил информацию о том, что Станислав Черчесов, покинувший тренерский мостик сборной России на прошлой неделе, отказался от компенсации. Речь о компенсации, которая полагалась специалисту за разрыв контракта.

Исполком поставил Черчесову неудовлетворительную оценку, учитывая результат сборной на Евро-2020 (команда не вышла из группы). При этом исполком выразил благодарность тренеру за пять лет его работы, в которые уместился яркий чемпионат мира, когда сборная России дошла до 1/4 финала.