46% россиянин поддерживают отставку Черчесова

Состоялся опрос, в ходе которого россиянам предложили оценить правильность отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Согласно сведениям ВЦИОМ, почти половина респондентов поддержала решение об увольнении 57-летнего специалиста после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы - 2020.

46 процентов граждан выступили в поддержку отставки Черчесова. 20% считают, что РФС принял неправильное решение, расставшись с наставником.

На Евро-2020 сборная России набрала лишь три очка и финишировала на последнем месте в группе с Данией, Бельгией и Финляндией.