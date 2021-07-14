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Рэшфорд поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений

14 Июля 2021, 08:50,

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений.

«Я в шоке. Огромное спасибо. У меня просто нет слов», - гласит сообщение нападающего в твиттер-аккаунте.

Сборная Англии потерпела поражение от Италии в финале чемпионата Европы. В игровое время была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти удача была на стороне «скуадры адзурры» - 3:2.

Напомним, что Рэшфорд стал одним из трех англичан, не реализовавших свои попытки. Кроме Маркуса, осечки с точки допустили Букайо Сака и Джедон Санчо. После этого на темнокожих игроков посыпались расистские оскорбления в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маркус Рэшфорд
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
14 Июля 2021, 08:54

Подвёл нацию, бей точнее пенальти в следующий раз... Как перепуганный кролик бил!

1
Vaisili0k
14 Июля 2021, 09:23

Ну что вы прицепились, он же объяснил уже, что просто не смог решить, в какой угол он хочет бить. Тем более, в итоге он поступил не менее мудро чем царь Соломон в случае с ребёнком! Не зная отдать мяч левому углу или правому, он не отдал мяч воротам вообще, чтобы был компромисс. А вы говорите - тупой футболист...

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