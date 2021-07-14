Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений.

«Я в шоке. Огромное спасибо. У меня просто нет слов», - гласит сообщение нападающего в твиттер-аккаунте.

Сборная Англии потерпела поражение от Италии в финале чемпионата Европы. В игровое время была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти удача была на стороне «скуадры адзурры» - 3:2.

Напомним, что Рэшфорд стал одним из трех англичан, не реализовавших свои попытки. Кроме Маркуса, осечки с точки допустили Букайо Сака и Джедон Санчо. После этого на темнокожих игроков посыпались расистские оскорбления в социальных сетях.