Моуринью назвал сильнейшую сборную чемпионата Европы - 2020

|
14 Июля 2021, 08:21,
|
|
Экс-рулевой «Челси» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника «Ромы», назвал сильнейшую сборную чемпионата Европы - 2020.
«Сильнейшей сборной была Франция, однако из-за высокомерия эта команда провалилась на Евро. У подопечных Дешама есть нереальный потенциал. Они сильнее Англии и Италии. Однако футбол заслуженно наказал французов», - цитирует португальского специалиста TalkSPORT.
Напомним, что Франция вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии в серии пенальти.
Континентальный турнир завершился на прошлых выходных. В финале сборная Италии победила Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью, Сборная Франции
Стопудово верно...