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Моуринью назвал сильнейшую сборную чемпионата Европы - 2020

14 Июля 2021, 08:21,

Экс-рулевой «Челси» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника «Ромы», назвал сильнейшую сборную чемпионата Европы - 2020.

«Сильнейшей сборной была Франция, однако из-за высокомерия эта команда провалилась на Евро. У подопечных Дешама есть нереальный потенциал. Они сильнее Англии и Италии. Однако футбол заслуженно наказал французов», - цитирует португальского специалиста TalkSPORT.

Напомним, что Франция вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии в серии пенальти.

Континентальный турнир завершился на прошлых выходных. В финале сборная Италии победила Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Франции
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
14 Июля 2021, 12:10

Стопудово верно...

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