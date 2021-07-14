​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии победный гол Дании забила с пенальти, который был назначен после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади. Одиннадцатиметровый получился, мягко говоря, спорным. По ощущениям, большинство экспертов склонялись к тому, что фола в том эпизоде не было. Отвечавший за работу ВАР в той игре Пол ван Букел дал комментарий.

«Я много раз спрашивал себя, что было бы, если бы я вмешался. Я понимаю, что есть критика, но в этом эпизоде не было явной ошибки Данни Маккели, и я ничего не мог поделать. С одного из ракурсов я видел факт контакта между защитником и нападающим. Думаю, назначение пенальти было жестоким наказанием, но в такой ситуации я должен поддерживать арбитра. Таков глобальный протокол ВАР», - сказал ван Букел голландскому AD.