​Кьеллини подтвердил, что «проклял» Сака во время исполнения пенальти

Сборная Италии победила в финале Евро-2020, переиграв Англию в финале по пенальти. Решающим оказался удар Букайо Сака – англичанин не смог переиграть с одиннадцати метров Джанлуиджи Доннарумму. Пока Сака исполнял удар, Кьеллини говорил какое-то слово, что оказалось в объективе телекамеры. Предполагалось, что капитан «скуадры адзурры» говорил «Кирикочо», будто бы призывая соперника к промаху.

История с этим словом уходит корнями в 1982-й год. Тогда тренер «Эстудиантеса» Карлос Билардо понял, что на всех тренировках, на которых присутствует фанат по имени Кирикочо, его футболисты получают травмы. Тогда Билардо призвал этого фаната приходить на тренировки соперников. Трюк сработал – «Эстудиантес» выиграл титул. Команда в том сезоне проиграла лишь «Бока Хуниорс», причём Кирикочо за тренировками этой команды не следил. Историю рассказывает Football Italia.

Между тем, Джорджо Кьеллини подтвердил ESPN, что во время удара Букайо Сака он говорил слово «Кирикочо».