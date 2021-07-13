ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Кьеллини подтвердил, что «проклял» Сака во время исполнения пенальти

13 Июля 2021, 20:30,

Сборная Италии победила в финале Евро-2020, переиграв Англию в финале по пенальти. Решающим оказался удар Букайо Сака – англичанин не смог переиграть с одиннадцати метров Джанлуиджи Доннарумму. Пока Сака исполнял удар, Кьеллини говорил какое-то слово, что оказалось в объективе телекамеры. Предполагалось, что капитан «скуадры адзурры» говорил «Кирикочо», будто бы призывая соперника к промаху.

История с этим словом уходит корнями в 1982-й год. Тогда тренер «Эстудиантеса» Карлос Билардо понял, что на всех тренировках, на которых присутствует фанат по имени Кирикочо, его футболисты получают травмы. Тогда Билардо призвал этого фаната приходить на тренировки соперников. Трюк сработал – «Эстудиантес» выиграл титул. Команда в том сезоне проиграла лишь «Бока Хуниорс», причём Кирикочо за тренировками этой команды не следил. Историю рассказывает Football Italia.

Между тем, Джорджо Кьеллини подтвердил ESPN, что во время удара Букайо Сака он говорил слово «Кирикочо».


0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Джорджо Кьеллини, Букайо Сака
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России