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Боярский посоветовал Дзюбе извиниться перед Манчини

13 Июля 2021, 19:13,

Известный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский считает, что Артёму Дзюбе следует извиниться перед тренером сборной Италии Роберто Манчини.

«Будь я на месте Дзюбы, извинился бы перед Манчини за такие слова», - сказал народный артист России в общении со Sport24.

В то же время Боярский считает, что в силу своего характера форвард «сине-бело-голубых» не возьмёт свои слова обратно: «Я думаю, он никогда этого не сделает. Хотя по-человечески было бы правильно принести извинения чемпиону Европы».

Роберто Манчини руководил петербургским клубом в сезоне 2017/2018, и тогда команда с берегов Невы финишировала лишь на пятом месте в РПЛ. После этого Дзюба усомнился в квалификации итальянского тренера.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Роберто Манчини, Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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Zenituwka
13 Июля 2021, 20:37

Шляпа в мозг врастать стала? Человек не должен извиняться за правду.

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