Жоржиньо рассказал, считает ли он себя претендентом на Золотой мяч

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о том, кто является претендентом на «Золотой мяч» в интервью SportTV.

По словам Жоржиньо, он не может сказать, является ли он претендентом на получения приза.

«Мы живём ради исполнения наших мечт. Но если быть честным, то не знаю, смотря по каким критериям вручают награду. Если говорить о таланте, то мне далеко до лучших игроков планеты. Если же учитываются выигранные трофеи, то да, в этом сезоне я выиграл больше всех», - сказал Жоржиньо.

11 июля Жоржиньо в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы. Итальянец также не забил свой пенальти в послематчевой серии. До этого он выиграл Лигу чемпионов с «Челси».