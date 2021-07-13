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Жоржиньо рассказал, считает ли он себя претендентом на Золотой мяч

13 Июля 2021, 18:36,

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о том, кто является претендентом на «Золотой мяч» в интервью SportTV.

По словам Жоржиньо, он не может сказать, является ли он претендентом на получения приза.

«Мы живём ради исполнения наших мечт. Но если быть честным, то не знаю, смотря по каким критериям вручают награду. Если говорить о таланте, то мне далеко до лучших игроков планеты. Если же учитываются выигранные трофеи, то да, в этом сезоне я выиграл больше всех», - сказал Жоржиньо.

11 июля Жоржиньо в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы. Итальянец также не забил свой пенальти в послематчевой серии. До этого он выиграл Лигу чемпионов с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Золотой Мяч, Жоржиньо
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